In Ter Aar heeft het lokale waterschap de uitvoer van verschillende sloten afgesloten vanwege de brand die vrijdagnacht meerdere bedrijfspanden heeft verwoest. Dit om te voorkomen dat afgevoerd bluswater dat is vervuild door rookdeeltjes via sloten terechtkomt in groter water, laat een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland weten.