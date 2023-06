De vier kinderen die op 1 mei crashten met een vliegtuig in het Amazonewoud in Colombia zijn vrijdag gevonden. Alle vier zijn nog in leven. Dat heeft president Gustavo Petro bekendgemaakt. „Een vreugde voor het hele land! De vier kinderen die 40 dagen geleden verloren zijn gegaan in de Colombiaanse jungle zijn levend teruggevonden”, schreef Petro op Twitter.