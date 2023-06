Het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer wordt opnieuw met enkele centimeters verhoogd om voldoende zoetwatervoorraad te hebben voor als het deze zomer opnieuw erg droog wordt in Nederland. Dat heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) besloten, zegt voorzitter Deon Slagter. In april verhoogde Rijkswaterstaat het peil in de meren om dezelfde reden ook al met 5 centimeter.