Van der Burg: EU-deal helpt ook asielgesprek in coalitie

De langverwachte asieldeal die de lidstaten van de Europese Unie donderdag sloten na een jarenlange impasse, zal ook helpen met het verlichten van de spanningen over het politiek gevoelige onderwerp in de coalitie, verwacht staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). De verschillen in opvatting over asielopvang en migratie tussen de vier regeringspartijen zijn groot. Als het Europese asielakkoord langer op zich had laten wachten, zou dat het overleg in de regeringscoalitie ook lastiger hebben gemaakt, denkt de bewindsman.