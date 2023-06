Veiligheidsregio: oefening Utrecht Centraal bijzondere prestatie

De veiligheidsoefening in en rond Utrecht Centraal donderdagmiddag was „een bijzondere prestatie”, zegt de Veiligheidsregio Utrecht in een terugblik. Tweehonderd medewerkers van hulpdiensten, vijftig vrijwilligers die slachtoffer of dader speelden en zeker zeven organisaties oefenden een bommelding en een gijzeling. Volgens de veiligheidsregio maken deze aantallen het een van de grootste landelijke oefeningen op een van de drukste plekken van Nederland.