Kunstenares Katinka Simonse, ook wel bekend als Tinkebell, moet op Twitter een rectificatie plaatsen vanwege beschuldigingen aan het adres van voormalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam besloten in een door hem aangespannen kort geding. In een programma van NPO Radio 1 zei Simonse onder meer dat hij een vrouw heeft aangerand.