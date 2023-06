De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een explosie in Rockanje in de nacht van 29 op 30 april. De man van 33 jaar uit Hellevoetsluis is woensdag aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid. Dinsdag is een 53-jarige man uit Hellevoetsluis opgepakt omdat hij mogelijk betrokken is bij de explosie. Meer aanhoudingen worden volgens de politie niet uitgesloten.