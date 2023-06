Mensen die het aanstaande warme weekend willen zwemmen in natuurwater, moeten op de waterkwaliteit en de veiligheid letten. Ze moeten water mijden dat niet fris ruikt, waarop een troebele laag drijft of dat er niet schoon uit ziet. En zwemmen in kanalen, bij sluizen, in vaarwegen, bij havens of in de buurt van een veerpont is altijd verboden en kan een boete van 150 euro opleveren.