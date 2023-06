Enkele duizenden zogeheten derdelanders uit Oekraïne die vanaf september geen recht meer hebben op opvang in Nederland, krijgen ondersteuning en eventueel een financiële bijdrage als ze op korte termijn vrijwillig terugkeren naar hun moederland. Het bedrag kan oplopen tot 5000 euro per persoon, schrijft asielstaatssecretaris Eric van der Burg in een Kamerbrief. Hoe langer ze wachten met terugkeer, hoe lager het bedrag.