Droogte neemt toe en inmiddels is het neerslagtekort opgelopen tot bijna 100 millimeter. Weeronline verwacht dat eind volgende week het neerslagtekort net zo groot is als in de 5 procent droogste jaren. Doordat het voorjaar extreem nat was, zijn de meeste grondwaterstanden wel nog normaal of soms zelfs hoog.