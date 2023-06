De verwoesting van de Kachovka-dam in Oekraïne heeft grote gevolgen voor verdedigingslinies van het Russische leger aan de rivier Dnipro. Overstromingen hebben veel Russische fortificaties verwoest die waren bedoeld om te verdedigen tegen aanvallen van Oekraïne, concludeert de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW).