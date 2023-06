In de baai van Guanabara bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn lichaamsdelen gevonden van de Nederlandse Britt Blom (36). Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving daarover van Braziliaanse media. Blom verdween in december vorig jaar op weg naar een feest, waar ze nooit aankwam. Wanneer de resten zijn gevonden is niet duidelijk.