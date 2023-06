Een delegatie uit Gelderland met onder meer gedeputeerde Jan van der Meer reist donderdag per bus naar Den Haag om het Rijk te vragen om een investering in het openbaar vervoer. Bij de Tweede Kamer willen de afgevaardigden uit Gelderland een grote ov-chipkaart aanbieden aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) bij de Tweede Kamer. Die debatteert donderdag over het openbaar vervoer.