Premier Mark Rutte gaat er „absoluut” van uit dat de Russen achter het opblazen van een stuwdam in het zuiden van Oekraïne zitten. „Dit is een schending van het humanitair oorlogsrecht, die zich rechtstreeks richt tegen de burgerlijke, civiele infrastructuur.” Daarmee is het „echt een oorlogsmisdaad”, zei Rutte voor aanvang van het Kamerdebat over de gaswinning in Groningen.