De financiële problemen in het Amsterdamse openbaar vervoer lijken minder groot te zijn dan eerst werd ingeschat. Tegelijkertijd houdt het personeelstekort langer aan dan verwacht. Dat meldt vervoerswethouder Melanie van der Horst in een brief aan de Regioraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de Vervoerregio Amsterdam.