Hoewel de noodverkeersleidingspost van ProRail in Utrecht tien jaar geleden al is opgestart, is deze nooit eerder gebruikt. Na de storing in het IT-systeem op Amsterdam Centraal bleek de uitwijkmogelijkheid voor het eerst noodzakelijk. Voor de treinverkeersleiders betekent het tijdelijk een andere werkplek. „Maar het werk zelf is niet veranderd”, zegt Dylan Out. „Zolang mijn beeldschermen werken, is alles hetzelfde.”