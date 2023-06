Paviljoen Wereldtentoonstelling 2025: een duurzame rijzende zon

Milieuvriendelijkheid en circulariteit staan centraal in het paviljoen dat Nederland laat bouwen op de volgende Wereldtentoonstelling, in het Japanse Osaka. Het ontwerp voor wat een zeer duurzaam gebouw moet worden is gebaseerd op een rijzende zon. Die staat „symbool voor ongelimiteerde schone energie”, legt het ministerie van Buitenlandse Zaken uit. Het is ook een verwijzing naar de vlag van Japan en de bijnaam van „het land van de rijzende zon”.