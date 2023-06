Het aandeel Apple ging maandag licht omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers kijken uit naar de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van het Amerikaanse techconcern. Volgens geruchten zal Apple een eigen virtualrealitybril (VR) presteren, een product waar de iPhonemaker zich tot nu toe niet aan heeft gewaagd. De bril zou het belangrijkste nieuwe product van het concern worden sinds de Apple Watch in 2014.