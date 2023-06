‘Graandeal’ Rusland en Oekraïne weer op stoom volgens Moskou

De uitvoering van de internationale ‘graandeal’ die het mogelijk maakt via Oekraïense havens landbouwproducten over de Zwarte Zee en door de Bosporus te varen, is weer op stoom aldus de Russische regering. Eind afgelopen week meldde Oekraïne dat Russische afgezanten die voor de coördinatie van de deal in Istanbul werken, de registratie en inspectie van vrachtschepen met bestemming Oekraïne hadden stopgezet. Er waren in april ook al enkele dagen vertragingen bij het uitvoeren van de vorig jaar gesloten overeenkomst over de export over zee van vooral Oekraïens graan.