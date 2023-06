De politie doet onderzoek naar een incident op zondagmiddag rond 17.00 uur, waarbij een vrouw op het parkeerterrein van het Van der Valk Hotel aan de Hoofdveste in Houten onder dwang een auto in zou zijn geduwd. De politie hoopt zo te kunnen vaststellen of de jonge vrouw van haar vrijheid werd beroofd of dat het bijvoorbeeld gaat om een scenario waarin sprake was van een ruzie in de relationele sfeer.