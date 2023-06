Op de 47e verjaardag van de gevangen Russische dissident Aleksej Navalni hebben mensen in Rusland en elders gedemonstreerd voor zijn vrijlating. In meerdere Russische steden stonden hier en daar mensen met posters, maar zij werden onmiddellijk gearresteerd, melden burgerrechtenactivisten. Ook in onder meer Japan, Australië en Georgië werd stilgestaan bij het lot van Navalni.