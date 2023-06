De grote treinramp van vrijdag in India is waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem bij het elektronisch seinsysteem. De Indiase spoorminister zegt dat is vastgesteld dat de fout daar de oorzaak is. Hij meldt ook te weten wie de schuldigen zijn, maar geeft nog geen details. Hij vindt het niet gepast om verdere uitspraken te doen totdat het onderzoek volledig is afgerond.