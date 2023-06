Rutte: Commitment beperking asielinstroom staat onverkort

Het persoonlijk commitment van VVD-leider en premier Mark Rutte staat „onverkort”, zei Rutte op het partijcongres van de liberalen. Hij beloofde op het vorige congres in november dat de asielinstroom substantieel naar beneden zou gaan. Dat is nog niet gelukt en bij kritische leden is het geduld op. Volgens Rutte zou hij „onverantwoorde risico’s” hebben genomen als hij het overleg in het kabinet had geforceerd om voor het congres van zaterdag met een pakket aan maatregelen te komen.