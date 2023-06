GroenLinks in Zuid-Holland laat een externe evaluatie uitvoeren naar de manier waarop de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen is samengesteld. De partij wil hier „lessen uit trekken voor de toekomst”, schrijven fractievoorzitter Sinan Özkaya en voorzitter Esther Punte van GroenLinks Zuid-Holland vrijdag in een mail aan hun leden. Aanleiding hiervoor is de rel die dinsdag ontstond rond Debora Fernald.