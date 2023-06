Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn tijdens een inspectie vanuit de lucht op een illegale afgraving in een duingebied gestuit. Met een grote graafmachine werd achter een strandtent een stuk duin afgegraven, zo is te zien op een foto die het Hoogheemraadschap publiceerde. Zonder vergunning is dit echter niet toegestaan, ook omdat het de duinen kan verzwakken en zand hierdoor kan verschuiven.