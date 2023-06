Een politieagent wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Eindhoven vorig jaar december, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Een 31-jarige motorrijder uit Eindhoven is daarbij overleden. Het OM vervolgt de agent onder meer omdat hij de maximale snelheid „zeer fors overschreden heeft”, terwijl daar volgens het OM geen dringende reden voor was.