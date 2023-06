Afgelopen maand was de drukste ooit voor de Westerscheldetunnel. Volgens de organisatie erachter werden maar liefst drie verkeersrecords gebroken: die van drukste dag, drukste week én dus drukste maand. In totaal reden in de maand mei 742.126 voertuigen door één van de buizen van de Westerscheldetunnel, meldde Omroep Zeeland deze vrijdag. De drukste week was die vóór Pinksteren, de drukste dag was 17 mei, voor Hemelvaartsdag.