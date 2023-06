Westerwolde wil onderscheid kansarme en kansrijke asielzoekers

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar het enige en overbelaste aanmeldcentrum van Ter Apel ligt, benadrukt het belang van de spreidingswet voor asielzoekers, maar roept de politiek meteen op om „door te pakken”. Wat hem betreft moet bij de behandeling van asielaanvragen onderscheid worden gemaakt tussen kansarme en kansrijke asielzoekers, zei hij op een hoorzitting in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om asielzoekers eerlijk over gemeenten te spreiden.