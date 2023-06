Kenniscentrum: sportinitiatieven beter afstemmen op jongeren

Jongeren bewegen minder omdat er weinig initiatieven zijn die bij hun interesse aansluiten. Dat zegt het Kenniscentrum Sport & Bewegen in reactie op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit onder meer blijkt dat een op de vier jongvolwassenen in Nederland overgewicht heeft. Van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar met overgewicht voldoet slechts 29 procent aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad om minstens een uur per dag aan matige intensieve inspanning te doen.