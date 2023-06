In de Haagse Schilderswijk heeft donderdagochtend korte tijd een brand gewoed waarbij veel rook vrijkwam. De brand ontstond iets na 08.00 uur bij werkzaamheden aan het dak van een portiekwoning, zegt een woordvoerder van de brandweer. Rond 09.00 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog wel aan het nablussen, aldus de woordvoerder.