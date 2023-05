Overstromingen Italië waarschijnlijk niet door klimaatverandering

De grote overstromingen in Italië eerder deze maand zijn waarschijnlijk niet veroorzaakt door klimaatverandering. Onderzoekers van World Weather Attribution (WWA), een internationale organisatie, stellen dat de hevige regenval zeer zeldzaam was, maar zien geen patroon dat het extreme weer zou komen door klimaatverandering. Wel wijzen de onderzoekers naar de verstedelijking in het getroffen gebied. Daardoor zou het risico op overstromingen en aardverschuivingen flink zijn toegenomen.