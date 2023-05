Tegen een 21-jarige man uit Arnhem is woensdag zeven maanden cel geëist voor onder meer het oproepen tot rellen tijdens de coronatijd en het delen van mogelijke woonadressen van politici (doxing). Boris van der W. geeft toe dat hij dat had gedaan, maar dat had er volgens hem mee te maken dat hij destijds te veel dronk en niet zo goed wist wat hij deed.