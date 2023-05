De ontginning van lithium voor stekkerauto’s en andere elektrische toepassingen in Portugal is een stap dichterbij gekomen. Het Britse mijnbouwbedrijf Savannah Resources heeft een positief oordeel gekregen van een Portugese toezichthouder over de verwachte impact op het milieu van een lithium-mijn in het noorden van Portugal. Het bedrijf spreekt van „een belangrijke mijlpaal” voor het project in de streek Barroso.