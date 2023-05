Vrouwen PI Nieuwersluis slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Gedetineerde vrouwen in de gevangenis in Nieuwersluis (Utrecht) zijn slachtoffer van structureel niet-integer gedrag, waaronder seksueel wangedrag, vanuit het personeel. Dit is de conclusie van de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek binnen de penitentiaire inrichting. Het gaat om seksueel getinte opmerkingen van medewerkers richting de gevangenen, maar ook om tongzoenen, orale bevrediging en relaties tussen medewerkers en gedetineerden. Ook zou er worden gepest, geschreeuwd en gescholden.