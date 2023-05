De man die vrijdag in het Noord-Hollandse Spanbroek onder dwang in een auto werd gezet en maandag in Beverwijk werd teruggevonden, was slachtoffer van een ontvoering. Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland laat weten dat „absoluut” sprake was van een ontvoering, een scenario dat al werd vermoed maar waarover volgens de politie nu zekerheid bestaat.