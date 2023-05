De Turkse economie is in de eerste drie maanden van het jaar sterker gegroeid dan verwacht. De groei werd ondersteund door grote overheidsuitgaven in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, die in mei werden gehouden, en sterke consumptiebestedingen door Turkse huishoudens. De vooruitzichten van de Turkse economie voor de rest van 2023 zijn volgens economen wel minder gunstig geworden.