Deense premier houdt toespraak deels geschreven door AI

De Deense premier Mette Frederiksen heeft in het parlement een toespraak gehouden die deels was opgesteld met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Frederiksen sprak naar aanleiding van de sluiting van het parlementaire jaar en de inleiding van de rede was het werk van ChatGPT. „Wat ik net heb voorgelezen, was ik niet en ook geen ander mens. Hoewel het niet altijd de spijker op zijn kop heeft geslagen, zowel in de details van het werkprogramma van de regering, als in de interpunctie (…), is het zowel fascinerend als angstaanjagend waar ChatGPT toe in staat is”, aldus de premier.