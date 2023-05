Klussers die vanwege de hoge energieprijzen hun huis wilden isoleren, hebben gezorgd voor meer verkopen bij het moederbedrijf van doe-het-zelfwinkels Gamma en Karwei. Maar Intergamma, zoals dat moederbedrijf heet, had vorig jaar zelf weer last van gestegen inkoopprijzen van bouwmaterialen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.