Personeel van verffabrikant PPG in Uithoorn legt vanaf woensdagochtend om 06.00 uur het werk neer voor minstens drie dagen. Dat meldt vakbond FNV. Daarmee breiden de stakingen bij het bedrijf verder uit, want er wordt ook gestaakt bij PPG in Tiel. Daar begon dinsdag een vierdaagse staking.