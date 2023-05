Betalingsstart-up Klearly de markt op na investeringsronde

Als ondernemer van je telefoon een betalingsterminal voor contactloze betalingen maken. Die mogelijkheid biedt de Amsterdamse start-up Klearly vanaf woensdag. Dan is de app van het bedrijf te downloaden voor Android-telefoons. iPhone-gebruikers moeten nog langer wachten. Apple heeft wel een functie ontwikkeld om de telefoon als betalingsterminal in te kunnen zetten, maar die is nog niet beschikbaar in Europa en dus kan Klearly er nog geen gebruik van maken.