De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld de handel uitgegaan. Beleggers hielden de politiek in Washington in de gaten. Het Huis van Afgevaardigden debatteerde over de deal tussen president Joe Biden en Republikeinen over het verhogen van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Volksvertegenwoordigers moeten dit principeakkoord nog goedkeuren.