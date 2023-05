Een Duitse spilfiguur in omvangrijke fraude met dividenden is opnieuw tot acht jaar cel veroordeeld. De rechtbank van Wiesbaden achtte de oud-belastingdienstmedewerker Hanno Berger schuldig aan verschillende vormen van belastingontwijking. Hij werd eind vorig jaar ook al in een andere belastingzaak veroordeeld tot acht jaar cel, maar ging daartegen in beroep.