De achterstand bij het inschrijven van asielzoekers en statushouders in de Basisregistratie Personen (BRP) is in ruim een jaar tijd gestegen van zo’n 2330 mensen naar ruim 13.400. Het overgrote deel (ruim 12.000) betreft asielzoekers die al langer dan zes maanden in Nederland zijn, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan de Tweede Kamer.