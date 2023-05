NCTV: terreurdreiging groeit, Nederland vaker in beeld jihadisten

De terreurdreiging in Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In het jongste dreigingsbeeld zegt de antiterrorismecoördinator „steeds meer signalen” te zien dat jihadistische organisaties terroristische aanslagen in Europa voorbereiden. Nederland wordt al langer gezien „als legitiem doelwit voor een aanslag” en komt de laatste tijd „nog nadrukkelijker in beeld” vanwege recente koranvernielingen. Het dreigingsniveau blijft evenwel staan op drie (aanzienlijk).