Zuid-Limburgse brandweer helpt bij Belgische veenbrand

De brandweer uit Zuid-Limburg assisteert dinsdag bij het bestrijden van een grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Vanuit Vaals vertrokken in de vroege dinsdagochtend twee waterwagens naar het brandende veen op Belgisch grondgebied tussen de Duitse grensplaatsen Monschau en Roetgen. Ze assisteren daar Duitse brandweerlieden bij het maken van een zogenoemde stoplijn. Dat is een strook die natgehouden wordt om uitbreiding van de vuurhaard te voorkomen, zei een woordvoerster van de brandweer in Zuid-Limburg.