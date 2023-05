Techinvesteerder SoftBank zakt op afwachtende Japanse beurs

SoftBank behoorde dinsdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Tokio, die weinig beweging liet zien. Beleggers namen wat winst na de sterke opmars van de Japanse techinvesteerder een dag eerder. Ook werd gewacht op de goedkeuring van het principeakkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid door het Congres. De Amerikaanse president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, bereikten afgelopen weekeinde een deal over het schuldenplafond en het Congres zal daar naar verwachting woensdag over gaan stemmen.