De Duitse voormalige Rote Armee Fraktion (RAF)-terrorist Rolf Heissler is overleden, meldt het Duitse tijdschrift Bild. Heissler vermoordde in 1978 samen met een handlanger twee Nederlandse douanebeambten in Kerkrade. De reeds zwaargewonde en weerloze mannen werden met schoten van dichtbij geëxecuteerd, schrijft Bild.