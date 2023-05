Twee derde van de Tweede Kamer en Eerste Kamer moet voor de nieuwe pensioenwet stemmen om deze geldig te laten zijn, schrijven drie hoogleraren staatsrecht in een brandbrief aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Dinsdag stemt de senaat over deze wet. In de Tweede Kamer is de volgens de hoogleraren benodigde meerderheid niet behaald.