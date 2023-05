De man die zondag in de omgeving van Berkel en Rodenrijs en Rotterdam meerdere auto’s en mensen ramde is een 48-jarige man uit Schiedam. De politie meldt maandag dat de chaos die hij aanrichtte begon in Berkel en Rodenrijs, waar hij met zijn grijze auto meerdere aanrijdingen had veroorzaakt en was doorgereden.