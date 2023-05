De Democratische Amerikaanse president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hebben zondag een definitieve versie opgesteld van het akkoord over het schuldenplafond dat ze zaterdag sloten. Biden verklaarde zondagavond dat het akkoord nu klaar is voor het Congres, dat er waarschijnlijk woensdag over zal stemmen.